Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Калимба» (2024) от Окко с Бондарчуком: дата выхода, трейлер, сколько серий

Детективный сериал «Калимба» стартует 16 мая — вышел новый трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил полноценный трейлер сериала «Калимба». Вместе с этим стала известна дата премьеры шоу — 16 мая. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал «Калимба» рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.

Роли в «Калимбе» исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакир, Сергей Горошко, Константин Плотников и многие другие. Режиссёром выступил Нурбек Эген, известный по «Фандорину. Азазель».

Материалы по теме
Видео
Психологический триллер «Трасса» выйдет на Okko осенью — трейлер сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android