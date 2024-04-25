Детективный сериал «Калимба» стартует 16 мая — вышел новый трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил полноценный трейлер сериала «Калимба». Вместе с этим стала известна дата премьеры шоу — 16 мая. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал «Калимба» рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.

Роли в «Калимбе» исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакир, Сергей Горошко, Константин Плотников и многие другие. Режиссёром выступил Нурбек Эген, известный по «Фандорину. Азазель».