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Apple начала работу над третьим сезоном «Укрытия» ещё до выхода второго — СМИ

Apple начала работу над третьим сезоном «Укрытия» ещё до выхода второго — СМИ
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Издание Production Weekly опубликовало свежие данные о старте производства третьего сезона «Укрытия» от Apple. Это значит, что компания уже начала работать над неанонсированным продолжением — писать сценарий и подбирать актёров на второстепенные роли.

Интересно, что сама Apple пока не продлила сериал на третий сезон. Съёмки второго сезона начались в июле 2023 года и завершились совсем недавно — в марте. Судя по всему, в компании уверены в успехе продолжения — ранее об этом же рассказала исполнительница главной роли Ребекка Фергюсон. Она намекала, что третий и четвёртый сезоны «Укрытия» будут снимать одновременно.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон, Коммон и Тим Роббинс.

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