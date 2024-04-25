Вышла бесплатная некстген-версия Fallout 4

25 апреля состоялся релиз некстген-версии Fallout 4. В игре на консолях нового поколения появились графические режимы «Качество» и «Производительность», поддержка 60 FPS, а также повышенное разрешение рендеринга. Патч для владельцев PS5 и Xbox Series полностью бесплатный.

Ко всему прочему, Fallout 4 на ПК, PS4 и Xbox One получила обновление — на консолях старого поколения оно повысило общую стабильность игры. Также тайтл вышел в Epic Games Store и обзавёлся полноценной поддержкой Steam Deck.

К сожалению, владельцы Fallout 4 на PS4 с российскими аккаунтами обновиться до некстген-версии не могут. В Steam размер апдейта составил 14-19 Гб.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Bethesda.