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Вышла бесплатная некстген-версия Fallout 4

Вышла бесплатная некстген-версия Fallout 4
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25 апреля состоялся релиз некстген-версии Fallout 4. В игре на консолях нового поколения появились графические режимы «Качество» и «Производительность», поддержка 60 FPS, а также повышенное разрешение рендеринга. Патч для владельцев PS5 и Xbox Series полностью бесплатный.

Ко всему прочему, Fallout 4 на ПК, PS4 и Xbox One получила обновление — на консолях старого поколения оно повысило общую стабильность игры. Также тайтл вышел в Epic Games Store и обзавёлся полноценной поддержкой Steam Deck.

К сожалению, владельцы Fallout 4 на PS4 с российскими аккаунтами обновиться до некстген-версии не могут. В Steam размер апдейта составил 14-19 Гб.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Bethesda.

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