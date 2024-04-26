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На PS5 вышла Stellar Blade — обсуждаемый экшен с корейской моделью Син Джэ-юнь

На PS5 вышла Stellar Blade — обсуждаемый экшен с корейской моделью Син Джэ-юнь
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26 апреля состоялся релиз Stellar Blade — стильного экшена от южнокорейской студии Shift Up. Новый эксклюзив PlayStation 5 уже доступен в большинстве регионов, в российском PS Store релиз не состоялся.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

События Stellar Blade развернутся в далёком будущем. Земля оказывается разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти последних выживших.

Ещё до релиза Stellar Blade столкнулась с критикой со стороны журналистов и различных активистов из-за непривычно сексуальной главной героини — андроида по имени Ева. Судя по рецензиям, у студии Shift Up получился достойный экшен от третьего лица, который ставят в один ряд с Devil May Cry, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

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