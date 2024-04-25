Стали известны даты проведения турнира Esports World Cup 2024 с призовым фондом $ 60 млн

Организаторы турнира Esports World Cup анонсировали даты проведения соревнований. Крупнейший киберспортивный чемпионат в истории пройдёт с 3 июля по 25 августа 2024 года.

В рамках Esports World Cup 2024 пройдёт ряд турниров по разным дисциплинам, среди которых представлены более 19 игр. К примеру, одна из представленных дисциплин — это Counter-Strike 2, соревнование по которой запланировано на период с 17-го по 21 июля.

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Esports World Cup 2024 — киберспортивный LAN-турнир, который пройдёт в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Чемпионат известен благодаря крупнейшему призовому фонду в истории киберспорта — разыгрываемая сумма превышает $ 60 млн. Среди игр, представленных на EWC, будут такие дисциплины, как Dota 2, Counter-Strike 2, Apex Legends и другие.