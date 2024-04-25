Российская BetBoom Team случайно выбрала не того героя в полуфинале турнира по Dota 2

Российский коллектив BetBoom Team по ошибке взял не того героя в полуфинале верхней сетки плей-офф турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Ситуация произошла на второй карте матча BetBoom Team против OG. У российского коллектива заканчивалось дополнительное время на запрет героев, и, не уложившись в отведённую минуту, представитель команды случайно взял персонажа, которого ростер хотел забанить.

BetBoom случайно пикнула Lifestealer Фото: соцсети Adekvat

В итоге на последний пик BetBoom Team взяла героя Lifestealer. Несмотря на то, что традиционного данного персонажа используют исключительно керри-игроки, на нём был вынужден играть оффлейнер состава Матвей MieRo Васюнин.

На первой карте противостояния российская команда одолела OG. Победитель этой серии отправится в финал верхней сетки плей-офф ESL One Birmingham 2024 и окажется в одном шаге от гранд-финала, а проигравший опустится в нижнюю сетку.