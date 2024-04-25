Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Улучшенная боёвка, планы на сиквел и моды — авторы «Смуты» поделились планами на будущее

Улучшенная боёвка, планы на сиквел и моды — авторы «Смуты» поделились планами на будущее
Аудио-версия:
Комментарии

25 апреля продюсер «Смуты» Андрей Белов провёл в официальном паблике игры стрим. В ходе него разработчик ответил на самые интересующие геймеров вопросы и поделился планами по развитию игры.

Видео доступно в VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

По словам Белова, команда активно работает над исправлением технической составляющей тайтла. Однако помимо хотфиксов авторы собираются выпускать и большие обновления, которые улучшат боевую систему, стелс, диалоги и другие элементы.

Ко всему прочему, продюсер показал крупный апдейт для образовательного модуля «Смутное время». Что касается схваток верхом на конях, которые игроки просили добавить, то данную механику коллектив оставит для продолжения «Смуты» или каких-то других проектов. При этом команда уже начала работу над сиквелом, но подробности пока не раскрываются.

Ещё Белов поделился, что для «Смуты» не планируется выпускать инструментария для создания фанатских модов. Но он подчеркнул, что разработчики не будут препятствовать распространению пользовательских расширений.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК.

Материалы по теме
Для «Смуты» готовят большое дополнение и обещают исправить геймплей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android