Улучшенная боёвка, планы на сиквел и моды — авторы «Смуты» поделились планами на будущее

25 апреля продюсер «Смуты» Андрей Белов провёл в официальном паблике игры стрим. В ходе него разработчик ответил на самые интересующие геймеров вопросы и поделился планами по развитию игры.

Видео доступно в VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

По словам Белова, команда активно работает над исправлением технической составляющей тайтла. Однако помимо хотфиксов авторы собираются выпускать и большие обновления, которые улучшат боевую систему, стелс, диалоги и другие элементы.

Ко всему прочему, продюсер показал крупный апдейт для образовательного модуля «Смутное время». Что касается схваток верхом на конях, которые игроки просили добавить, то данную механику коллектив оставит для продолжения «Смуты» или каких-то других проектов. При этом команда уже начала работу над сиквелом, но подробности пока не раскрываются.

Ещё Белов поделился, что для «Смуты» не планируется выпускать инструментария для создания фанатских модов. Но он подчеркнул, что разработчики не будут препятствовать распространению пользовательских расширений.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК.