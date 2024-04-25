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Результат матча BetBoom Team — OG (ESL One Birmingham 2024)

Российская BetBoom Team прошла в финал верхней сетки на ESL One Birmingham 2024 по Dota 2
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Состав BetBoom Team победил европейский ростер OG со счётом 2:1 в полуфинале верхней сетки плей-офф турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2.

Слова игрока BetBoom Team Александра TORONTOTOKYO Хертека подтвердились: OG действительно оказалась «удобным соперником» для его коллектива. Российской команде удалось победить состав под руководством двукратного чемпиона The International Себастьяна Ceb Дебса по итогам трёх карт.

Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . 1/2 финала (верхняя сетка)
25 апреля 2024, четверг. 18:15 МСК
OG
Окончен
1 : 2
BetBoom Team
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После уверенной победы на первой карте BB Team уступила оппоненту во второй игре, случайно взяв не того героя на стадии драфта. Затем российской команде удалось вернуться в матч на третьей карте, даже несмотря на тяжёлый старт.

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В итоге OG, которая попала на турнир благодаря тому, что российскую 1win отстранили от участия на чемпионате из-за визовых проблем, упала в нижнюю сетку, а BetBoom Team прошла в финал верхней сетки ESL One Birmingham 2024.

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