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Отреставрированную трилогию «Властелин колец» впервые покажут в кинотеатрах

Отреставрированную трилогию «Властелин колец» впервые покажут в кинотеатрах
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Компании Warner Bros. и Fathom Events объявили о перевыпуске знаменитой трилогии «Властелин колец» на большие экраны. Культовые фильмы Питера Джексона вновь покажут в кинотеатрах США — режиссёрские версии фильмов впервые можно будет посмотреть в отреставрированном виде в разрешении 4К.

Показы начнутся 8 июня — в этот день состоится премьера «Братства кольца». Уже 9-го числа зрители смогут посмотреть «Две башни», а 10-го числа трилогия завершится на «Возвращении короля». Покажут ли отреставрированную серию фильмов в других странах, не сообщается.

В 2024 году ожидается и другая премьера по культовой вселенной Джона Толкина. Amazon запланировала премьеру второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» на вторую половину года. Точная дата выхода станет известна позже.

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