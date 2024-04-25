Смотреть «Дэдпула и Росомаху» можно будет без знания остальных фильмов Marvel

Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — третьей части приключений знаменитого болтливого наёмника Уэйда Уилсона. Это будет уже 34-й фильм в киновселенной Marvel, однако для понимания его сюжета не нужно будет знать события предыдущих картин.

Об этом рассказал режиссёр фильма Шон Леви. По его словам, «Дэдпул 3» создавался как для фанатов франшизы, так и для абсолютно новых зрителей, которые просто хотят посмотреть отличное кино.

Я делал этот фильм с уважением и благодарностью к ярым фанатам, которые прекрасно владеют мифологией и знаниями об этих персонажах и мире вокруг них. Но я не хотел, чтобы «Дэдпул и Росомаха» был только для них. Этот фильм создан для развлечения, без каких-либо обязательств по предварительной подготовке.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман.