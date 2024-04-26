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Расписание игр ESL Pro League S19 по CS 2 на 26 апреля

Расписание четвёртого дня топ-турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 26 апреля, продолжится групповая стадия крупного турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

По итогам четвёртого игрового дня соревнования по Counter-Strike 2 чемпионат покинут первые два участника (проигравшие в парах Shark Esports — TYLOO и Imperial Esports — SAW).

  • 14:30. Группа B, G2 Esports (Европа) — M80 (Северная Америка);
  • 14:30. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Дания);
  • 17:30. Группа A, Eternal Fire (Турция) — FaZe Clan (Европа);
  • 17:30. Группа A, Imperial Esports (Бразилия) — SAW (Португалия);
  • 20:30. Группа B, Sharks Esports (Бразилия) — TYLOO (Китай);
  • 20:30. Группа B, победитель первой пары — победитель второй пары.

Прямую трансляцию всех матчей бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko, а на платформе Twitch будет доступен русскоязычный стрим от студии Paragon Events.

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