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Обновление для CS 2 от 26 апреля — список главных изменений для Counter-Strike

В Counter-Strike 2 вышло большой патч c обновлением баланса и возможностью смены руки
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Ночью 26 апреля компания Valve выпустила большое обновление для онлайн-шутера Counter-Strike 2.

Одним из главных нововведений стала возможность поменять руку, в которой находится оружие. По умолчанию для этого нужно нажать клавишу с буквой «Р» («H» на английской раскладке).

Награда за убийство с Zeus и CZ75 была увеличена, а для дробовика XM1014 резко снижена — с $ 900 до $ 600. Разработчики также добавили ряд удобных функций для радара.

Поднять дропнутое тиммейтами оружие в начале раунда теперь можно из меню покупки с панели «Выпавшее оружие». В заголовок меню покупки также добавлена минимальная сумма денег, которую игрок гарантированно получит в следующем раунде.

В соревновательном режиме карта Overpass заменен на Dust 2. Также были исправлены ошибки и немного изменены локации Nuke, Vertigo, Mirage и Office.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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