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Карту Overpass на турнирах по CS 2 заменила Dust2

Карту Overpass на турнирах по Counter-Strike 2 заменила Dust 2
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В ходе большого обновления Counter-Strike 2 разработчики изменили список карт, доступных игрокам в соревновательном режиме.

Теперь в командных игровых форматах в CS 2 и на киберспортивных турнирах вместо карты Overpass будет доступна локация Dust2. Ранее легендарная карта была представлена в CS:GO, но пропала из пула в ноябре 2022 года — тогда её заменила Anubis.

За последние полгода Overpass входила в тройку самых популярных карт у команд из топ-20 мирового рейтинга. Теперь локацию отправят на переработку — когда она вернётся в соревновательный режим Counter-Strike 2, пока неизвестно.

Сегодняшний патч также изменил некоторые элементы на картах Nuke, Vertigo, Mirage и Office, а также добавил возможность менять руку с оружием.

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