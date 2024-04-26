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«Надеюсь, будет достойный злодей»: Сэм Рэйми — о «Человеке-пауке 4» с Тоби Магуайром

«Надеюсь, будет достойный злодей»: Сэм Рэйми — о «Человеке-пауке 4» с Тоби Магуайром
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В последнее время режиссёр трилогии «Человек-паук» Сэм Рэйми всё чаще говорит об отменённой четвёртой части франшизы с Тоби Магуайром. Немного о картине он порассуждал вновь.

По словам Рэйми, если четвёртая чать и выйдет, то ему нужно будет хорошенько подумать над правильным и достойным Человека-паука злодеем после всех его пройденных испытаний.

Нам нужно будет выяснить, какой путь предстоит пройти персонажу Тоби Магуайра и какие препятствия ему придётся преодолеть, чтобы это было достойно. И я надеюсь, что злодей будет выбран на основе представления этого препятствия.

А ещё Рэйми в очередной раз отметил, что пока у Sony Pictures и Marvel нет планов на «Человека-паука 4», но окончательную точку пока не поставили.

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