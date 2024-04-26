Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Глупое решение»: Энни Поттс — о закрытии сериала «Детство Шелдона»

«Глупое решение»: Энни Поттс — о закрытии сериала «Детство Шелдона»
Аудио-версия:
Комментарии

В интервью изданию Variety актриса Энни Поттс, сыгравшая в «Детстве Шелдона» бабушку главного героя, рассказала, что CBS приняла глупое решение о закрытии шоу. Актриса его не поддерживает.

По словам Поттс, она была шокирована, когда узнала, что проект закрывается после выхода седьмого сезона. Подобным мнением ранее делился и исполнитель главной роли Иэн Армитедж. Он утверждал, что у творческой команды ещё были идеи для развития сериала.

Это шоу номер 1 на сетевом телевидении, номер 1 на Netflix. Я думаю, мы — всё, что люди смотрят в TikTok, кроме пары рецептов макарон. Это просто казалось таким глупым решением.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

Материалы по теме
Сериал «Cёгун»: что будет после финала первого сезона?
Сериал «Cёгун»: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android