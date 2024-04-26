«Глупое решение»: Энни Поттс — о закрытии сериала «Детство Шелдона»

В интервью изданию Variety актриса Энни Поттс, сыгравшая в «Детстве Шелдона» бабушку главного героя, рассказала, что CBS приняла глупое решение о закрытии шоу. Актриса его не поддерживает.

По словам Поттс, она была шокирована, когда узнала, что проект закрывается после выхода седьмого сезона. Подобным мнением ранее делился и исполнитель главной роли Иэн Армитедж. Он утверждал, что у творческой команды ещё были идеи для развития сериала.

Это шоу номер 1 на сетевом телевидении, номер 1 на Netflix. Я думаю, мы — всё, что люди смотрят в TikTok, кроме пары рецептов макарон. Это просто казалось таким глупым решением.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.