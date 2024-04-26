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Уэсли Снайпс якобы подписал контракт на возвращение к роли Блэйда в фильмы Marvel

Уэсли Снайпс якобы подписал контракт на возвращение к роли Блэйда в фильмы Marvel
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Инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что актёр Уэсли Снайпс уже подписал контракт с Disney на возвращение к роли Блэйда в будущих проектах. Притом непонятно, идёт ли речь про один проект или сразу про несколько.

В июне 2022 года Снайпс дал интервью, в котором рассказал, что хотел бы вернуться к роли Блэйда, однако боссы Marcel Studios с ним не связывались. За два года всё могло измениться, а актёру, конечно, запретили говорить о своём возвращении.

При этом в работе находится новая часть «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли. Это значит, что основным Блэйдом в киновселенной не станет персонаж Снайпса. Вероятно, его вернут в качестве камео в одной из будущих частей «Мстителей».

Снайпс сыграл Блэйда в трилогии «Блэйд», выходящей с 1998 по 2004 год.

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