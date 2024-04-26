Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Над сиквелом фильма «Человек-невидимка» активно работают

Над сиквелом фильма «Человек-невидимка» активно работают
Аудио-версия:
Комментарии

Элизабет Мосс в недавнем интервью рассказала о том, что вторая часть «Человека-невидимки» всё ещё находится в активной работе. Оригинальная лента вышла в 2020 году — с премьеры прошло уже четыре года.

По словам актрисы, в данный момент команда ближе всего подобралась к полному видению сиквела.

Мы ближе, чем когда-либо, к полному видению продолжения.

Научно-фантастический триллер «Человек-невидимка», основанный на романе Герберта Уэллса, рассказывал историю Сесилии Кэсс, которая была в близких отношениях с богатым учёным Эдрианом Гриффином. В отчаянии она сбегает от него и планирует начать вести спокойную жизнь, но у неё этого не выходит. Планам мешает появившийся из ниоткуда невидимый человек.

Лента собрала в основном положительные отзывы и собрала неплохую кассу.

Материалы по теме
Сериал «Сёгун» — великолепен, это главный мировой хит последних лет. Обзор первого сезона
Сериал «Сёгун» — великолепен, это главный мировой хит последних лет. Обзор первого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android