Honor стал самым продаваемым брендом в Китае в первом квартале 2024 года

Аналитическая фирма IDC опубликовала новый отчёт, в котором рассказала о самых продаваемых смартфонах в Китае за первый квартал 2024 года. Лидирующим брендом стал Honor.

В первом квартале 2024 года поставки смартфонов в Китае выросли на 6,5%, достигнув отметки в 69,3 млн единиц. Продажи также стимулировали рост общего рынка Android на 9,3% в годовом сопоставлении.

Компания Honor, как отметил старший аналитик отдела исследований клиентских систем IDC China Артур Го, поднялась на первое место благодаря обширному портфолио продуктов и серии Magic 6 с популярными функциями искусственного интеллекта. На втором месте по продажам находится бренд Huawei, а за ним идут Oppo, Apple и Vivo. Остальные бренды продавались хуже.