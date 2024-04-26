Эмма Стоун хочет, чтобы её называли другим именем

В интервью изданию The Hollywood Reporter, актриса Эмма Стоун рассказала о своём необычном желании. Она хочет, чтобы её называли другим именем.

Стоун подчеркнула, что её настоящее имя с рождения — Эмили, однако в профсоюзе Голливуда уже была актриса по имени Эмили Стоун. Из-за этого девушка решила взять себе псевдоним Эмма, который уже приелся зрителям.

Журналист издания спросил у Стоун, называет ли её кто-нибудь по настоящему имени. Она ответила, что это делают близкие люди и хорошие коллеги.

Когда я узнаю людей, с которыми работаю поближе, они называют. Дело в том, что моё имя взяла другая актриса в профсоюзе. Потом по какой-то причине я подумала: «Я больше так не могу. Зовите меня просто Эмили».

Ещё актриса отметила, что, если фанат подойдёт и обратится к ней как к Эмили, она будет очень рада.