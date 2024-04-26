Команду с Ростиславом rostislav_999 Протасеней сняли со Streamers Battle 6

Состав Team Gol0vach дисквалифицирован с BetBoom Streamers Battle 6. Об отстранении команды стримера Сергея LenaGol0vach сообщили организаторы шоу-турнира в официальных социальных сетях ивента.

Как сообщается в анонсе организаторов Streamers Battle, причиной для дисквалификации послужило несовпадение заявленного рейтинга с реальным у одного из игроков Team Gol0vach. Ранее стример Александр Nix Левин обращал внимание на то, что саппорт команды Сергея играет на гораздо более высоком уровне, чем 6 000 MMR.

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Вместо Team Gol0vach с Ростиславом rostislav_999 Протасеней в плей-офф Streamers Battle 6 выступит команда Ярослава NS Кузнецова, проигравшая все матчи в рамках групповой стадии соревнования.

Игрок с никнеймом dr1p, из-за которого дисквалифицировали Team Gol0vach, объяснил, что на основном аккаунте у него 7 000 MMR, а на турнире он использовал старый профиль с более низким рейтингом, с которого иногда играет его друг, чтобы «не создать проблем и угодить человеческой просьбе организаторов».

Стример Сергей LenaGol0vach прокомментировал дисквалификацию следующим образом:

Нас дисквалифицировали с турнира, так как Арсений [dr1p] играл не со своего аккаунта 6 000 MMR (основной аккаунт у него 7 000 MMR). Без разницы, для себя мы выиграли этот турнир и эмоции получили! Для себя сделал вывод, что в подобных темах участвовать больше не буду! Удачи всем командам проиграть составу ТраВоМаНа, а зрителям этого турнира посмотреть финал по 20 минут 3 игры в одну сторону, сами знаете, в чью!