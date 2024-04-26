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Вышел финал второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Вышел финал второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
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Сегодня на START, «Кинопоиске» и других сервисах вышли финальные 19-я и 20-я серии второго сезона. Они уже доступны для просмотра.

Второй сезон продолжил историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

«Папины дочки: Новые» — продолжение популярного шоу о семье Васнецовых. Первый сезон зрители и критики приняли тепло, затем сразу последовал второй.

Во втором сезоне «Новых папиных дочек» к главной роли вернулись Филипп Бледный, Андрей Леонов и Нонна Гришаева (папа и мама), а также оставшиеся четыре «дочки». Герои вновь попадали в курьёзные ситуации и старались из них выкручиваться.

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