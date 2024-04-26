Третий сезон сериала «Папины дочки: Новые» уже в работе

Сегодня состоялась премьера двух финальных эпизодов сериала «Папины дочки: Новые». По информации «Кинопоиска», над третьим сезоном проекта уже начали работать.

В целом это не удивляет, поскольку шоу собирает высокие рейтинги, да и второй сезон закончился открыто. В нём, кстати, появились Анастасия Сиваева, Михаил Казаков и Михаил Башкатов. Они вернулись к ролям Даши, Ильи Полежайкина и Иржи соответственно.

Чему посвятят третий сезон шоу, неизвестно. Вероятно, события в нём продолжат второй сезон.

Сериал «Папины дочки: Новые» продолжает историю оригинального шоу «Папины дочки» и рассказывает о том, как Даша бросила Веника, ушла из семьи и оставила его с четырьмя дочерьми. Одинокому Венику приходится самому растить детей и справляться с их воспитанием.