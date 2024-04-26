Вышел сериал «Наклз» по вселенной «Соника в кино» — все эпизоды уже доступны

26 апреля в онлайн-кинотеатре Paramount Plus состоялась премьера сериала «Наклз» по вселенной «Соника в кино». Все шесть эпизодов первого сезона уже доступны для просмотра.

Сериал рассказывает о ёжике Наклзе — он становится наставником Уэйда Уиппла, помощника шерифа, и учит его быть настоящим воином. Главного героя озвучил Идрис Эльба («Захваченный рейс», «Форсаж: Хоббс и Шоу»). Режиссёрами шоу выступили Джефф Фаулер, Гед Райт, Брэндон Трост, Йорма Такконе и Кэрол Бенкер.

Критики оценили шоу прохладно — на агрегаторе Rotten Tomatoes к просмотру рекомендуют 69% обозревателей.

В 2024 году также выйдет третья часть «Соника в кино» — её премьера намечена на 19 декабря. Фильм, кстати, вдохновлён игрой Sonic Adventure 2.