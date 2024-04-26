Смартфоны Samsung пропали из продажи в Пакистане из-за гигантского спроса

Компания Samsung не смогла удовлетворить повышенный спрос на смартфоны Galaxy S24 в Пакистане. Гаджеты оказались настолько популярны в стране, что новые поставки раскупают практически мгновенно, из-за чего образовался настоящий дефицит.

На ситуацию обратили внимание в издании Bloomberg. По данным журналистов, высокий спрос на смартфоны Samsung в Пакистане связан в том числе со сниженной ценой гаджетов. Дело в том, что один из крупнейших заводов Samsung находится на территории страны, благодаря чему корпорация платит пониженный налог и может привлекать местное население относительно низкими ценами.

В Samsung уже прокомментировали дефицит собственных смартфонов в Пакистане и объявили, что работают над увеличением поставок гаджетов. В компании попросили местных жителей дождаться возобновления массовых продаж.