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Смартфоны Samsung пропали из продажи в Пакистане из-за гигантского спроса

Смартфоны Samsung пропали из продажи в Пакистане из-за гигантского спроса
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Компания Samsung не смогла удовлетворить повышенный спрос на смартфоны Galaxy S24 в Пакистане. Гаджеты оказались настолько популярны в стране, что новые поставки раскупают практически мгновенно, из-за чего образовался настоящий дефицит.

На ситуацию обратили внимание в издании Bloomberg. По данным журналистов, высокий спрос на смартфоны Samsung в Пакистане связан в том числе со сниженной ценой гаджетов. Дело в том, что один из крупнейших заводов Samsung находится на территории страны, благодаря чему корпорация платит пониженный налог и может привлекать местное население относительно низкими ценами.

В Samsung уже прокомментировали дефицит собственных смартфонов в Пакистане и объявили, что работают над увеличением поставок гаджетов. В компании попросили местных жителей дождаться возобновления массовых продаж.

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