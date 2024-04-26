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«Ненавижу это чёртово слово»: актриса Эмили Блант раскритиковала алгоритмы в Голливуде

«Ненавижу это чёртово слово»: актриса Эмили Блант раскритиковала алгоритмы в Голливуде
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Американская актриса Эмили Блант высказалась о современном Голливуде. Звезда «Оппенгеймера», «Грани будущего» и грядущих «Каскадёров» крайне негативно относится к современным тенденциям, когда решение о съёмках того или иного произведения принимают алгоритмы.-

По мнению Блант, кино и сериалы — это искусство, которое не может регулироваться какими-то искусственными методами.

Некоторые новые вещи в Голливуде меня расстраивают. Например, алгоритмы. Ненавижу это чёртово слово, извините за ругательство! Как это может быть связано с искусством и контентом? Как мы можем позволить ему определять, что будет успешным, а что нет?

Блант привела в пример «Оппенгеймера» — крайне успешную трёхчасовую картину Кристофера Нолана со множеством диалогов, собравшую в прокате около $ 950 млн. По мнению девушки, алгоритмы наверняка бы забраковали этот фильм, поэтому Голливуду стоит больше рисковать

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