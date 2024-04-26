Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 — релиз 5 сентября

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из студии GSC Game World опубликовали новый трейлер игры. В нём авторы показали разговор главного героя с каким-то неизвестным персонажем, пробегающего мутанта, Припять и её окрестности.

Видео доступно на YouTube-канале BLACK X. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Ожидается, что для прохождения основной сюжетной кампании игрокам понадобится приблизительно 40 часов. Ко всему прочему в тайтле будут предусмотрены четыре концовки — на финал истории влияют и некоторые второстепенные задания.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 5 сентября. Игра будет доступна в сервисе Game Pass (ПК и Xbox Series X/S) и с первого дня появится в магазине GOG, а также в Steam.