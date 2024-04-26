Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 2.1: новые герои, ивенты и баннеры

Студия HoYoverse провела прямую трансляцию, на которой раскрыла основные подробности о следующем большом обновлении своей игры Honkai: Star Rail под версией 2.2.

Патч 2.2 для Honkai: Star Rail выйдет 8 мая 2024 года и будет актуален следующие шесть недель (до 19 июня), когда его заменит апдейт 2.3. В новой версии появятся три новых персонажа, будет закончен основной сюжет на планете Пенакония и появится несколько дополнительных игровых режимов.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

По ходу версии 2.2 в игру добавят двух новых играбельных героев. Опробовать их можно будет в специальном режиме, а получить персонажей получится с помощью баннера событий.

Зарянка — пятизвёздочный герой пути гармонии (усиления для союзников) с физическим типом урона. Известная певица, которая прибыла на Пенаконию, чтобы выступить на празднике;

— пятизвёздочный герой пути гармонии (усиления для союзников) с физическим типом урона. Известная певица, которая прибыла на Пенаконию, чтобы выступить на празднике; Бутхилл — герой, следующий по пути охоты (большой урон по одиночным целям) и наносящий физический урон. Редкость — пять звёзд. Киборг-ковбой, который странствует по космосу в поисках отомщения.

Фото: HoYoverse / HSR News

Баннеры версии 2.2 для Honkai: Star Rail

Параллельно будут доступны четыре временных баннера — два с пятизвёздочными персонажами, и ещё два — с их лучшим оружием. Вместе с новыми героями появятся старые, которых игроки могли не успеть получить в прошлый раз:

первая фаза, с 8 по 28 мая — баннеры Зарянки и Топаз (реран). Также доступны четырёхзвёздочные Март 7, Ханья и Сюэи;

вторая фаза, с 29 мая по 18 июня — баннеры Бутхилла и Фу Сюань, плюс менее редких Пелы, Луки и Хук.

Фото: HoYoverse

Новые миссии и события

Обновление 2.2 добавит в игру заключительную главу основного сюжета Пенаконии, который начался в версии 2.0. Игрокам предстоит раскрыть все тайны планеты празденств, прежде чем отправиться по звёздным рельсам дальше.

Вместе с этим на Пенаконии появятся новые локации для исследования, где и будут проходить действия главного квеста Honkai: Star Rail.

Фото: HoYoverse

Помимо этого, по ходу версии в игре будут появляться временные события с наградами:

главный ивент будет посвящён Часику. Среди наград — конус для персонажей гармонии и новый фон для чата;

боевой ивент с различными усилениями;

особое событие, посвящённое истории нового персонажа — Бутхилла;

логин-ивент, где можно будет получить 10 пропусков для баннера.

Фото: HoYoverse

Другие обновления

Кроме того, разработчики обновили несколько функций игры:

расширение профиля и статусы друзей;

возможность просмотреть отряды пользователей, которые у вас в друзьях;

возможность сменять отряды на одном экране;

любимых персонажей теперь можно помечать звёздочкой для удобного поиска (как в Genshin Impact).

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