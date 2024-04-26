Будущее «Смуты»: создатели раскрыли все планы на игру

25 апреля продюсер «Смуты» Андрей Белов провёл стрим в официальном паблике игры. В ходе него разработчик раскрыл конкретные планы по дальнейшей поддержке игры.

Что ждёт «Смуту»

В игру добавят новые квесты и переделают часть старых.

В мире разнообразят модельки окружающих NPC.

Появятся новые виды взаимодействия с миром: игроки смогут погладить кота, перекреститься у церкви, ударить в колокол и так далее.

Ряд диалогов сократят, а анимации героев во время них изменят.

Будет исправлен баг, из-за которого ночью невозможно кататься на лошади.

Белов подчеркнул, что поддержка «Смуты» будет осуществляться до тех пор, пока команда не устранит все проблемы.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Игру разгромили практически за все аспекты: затянутый сюжет, ужасную техническую составляющую, кривую боевую систему, скучные диалоги, пустой мир и много за что ещё.