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Будущее «Смуты»: создатели раскрыли все планы на игру

Будущее «Смуты»: создатели раскрыли все планы на игру
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25 апреля продюсер «Смуты» Андрей Белов провёл стрим в официальном паблике игры. В ходе него разработчик раскрыл конкретные планы по дальнейшей поддержке игры.

Что ждёт «Смуту»

  • В игру добавят новые квесты и переделают часть старых.
  • В мире разнообразят модельки окружающих NPC.
  • Появятся новые виды взаимодействия с миром: игроки смогут погладить кота, перекреститься у церкви, ударить в колокол и так далее.
  • Ряд диалогов сократят, а анимации героев во время них изменят.
  • Будет исправлен баг, из-за которого ночью невозможно кататься на лошади.

Белов подчеркнул, что поддержка «Смуты» будет осуществляться до тех пор, пока команда не устранит все проблемы.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Игру разгромили практически за все аспекты: затянутый сюжет, ужасную техническую составляющую, кривую боевую систему, скучные диалоги, пустой мир и много за что ещё.

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