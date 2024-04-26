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«Overpass лучше, чем Inferno и Vertigo»: про-игроки в CS2 — о замене Overpass на турнирах

В ночь с 25-го на 26 апреля Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2. В рамках патча разработчики CS 2 изменили турнирный перечень карт: на место Overpass пришла Dust 2. Многие киберспортсмены обрадовались возвращению «Даста», но ещё больше игроков разочаровал уход «Оверпасса».

Так, игрок Cloud9 Сергей Ax1Le Рыхторов считает, что вместо Overpass разработчики могли удалить из перечня турнирных карт Inferno или Nuke:

Overpass, наверное, была одной из самых интересных карт как для просмотра, так и в тактическом плане. Очень печально, конечно, что разработчики не особо прислушиваются к про-игрокам и людям в целом. Лучше бы они удалили Inferno или Nuke [...].

Своими эмоциями кратко поделился Данил donk Крышковец из Team Spirit:

Я в шоке.

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Украинский киберспортсмен Виктор sdy Оруджев также полагает, что Valve могла убрать другие карты:

Неужели они реально убрали Overpass вместо Mirage, который находится 10 лет в перечне турнирных карт, или Vertigo, Inferno? [...] И вернули Dust 2, какого чёрта? Какой стыд. [...]

С Ax1Le и sdy согласен бывший представитель Cloud9 Илья Perfecto Залуцкий:

Overpass лучше, чем Inferno и Vertigo. Но Dust 2 — это хорошо.

Джустинас 'jL' Лекавичус из Natus Vincere тоже обрадовался возвращению Dust 2:

Удалить из всех карт Overpass — это не то. Но я рад возвращению Dust 2.

Обновление для Counter-Strike 2 высоко оценил капитан Astralis Николай dev1ce Ридтц:

Клёвое обновление. Я обожаю Dust 2 и с нетерпением жду возможности узнать, отличается ли игра на этой карте от того, что было раньше. Не знаю, почему разработчики решили убрать Overpass, так как мне кажется, что остальные карты играются в том же темпе, что и Dust 2, а Overpass сильно выделялся.