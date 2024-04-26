Онлайн стратегии Manor Lords в Steam превысил 140 тысяч человек

26 апреля студия Slavic Magic выпустила в раннем доступе средневековую стратегию Manor Lords. Проект уже доступен в Steam и Game Pass.

Пару часов спустя онлайн Manor Lords в цифровом магазине Valve превысил уже 140 тысяч человек. Вероятно, это далеко не последний рекорд, который поставит игра. Велика вероятность, что на выходных число одновременных пользователей сможет пробить отметку и в 200 тысяч.

Фото: Hooded Horse

В Manor Lords игрокам необходимо обустроить свой средневековый город, начиная с самых деревенских основ. Немаловажную роль в проекте играет военное ремесло с массовыми сражениями. За разработку игры некоторое время отвечал всего один создатель, после чего команда авторов заметно расширилась.

Ко всему прочему, за несколько дней до релиза тайтл добавили в список желаемого более 3 млн человек.