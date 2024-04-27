Расписание пятого дня топ-турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2

Сегодня, 27 апреля, продолжится групповая стадия крупного турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках пятого игрового дня чемпионата по Counter-Strike 2 состоится всего пять матчей, а не шесть, как в предыдущие дни. Участники групп A и B продолжат борьбу за выход в плей-офф турнира.

14:30. Группа A, Fnatic (Европа) — Virtus.pro (Россия) ;

; 14:30. Группа A, G2 Esports (Европа) — Team Falcons (Дания);

17:30. Группа A, Eternal Fire (Турция) — SAW (Португалия);

17:30. Группа B, M80 (Северная Америка) — TYLOO (Китай);

20:30. Группа A, Astralis (Дания) — 3DMAX (Франция).

Прямую трансляцию всех матчей бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko, а на платформе Twitch будет доступен русскоязычный стрим от студии Paragon Events.