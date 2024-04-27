Опубликованы живые фото смартфона Google Pixel 8a в синем и зелёном цветах

Пользователь соцсети Х (ранее Twitter) Mohamma11824513 опубликовал первые живые фото смартфона Google Pixel 8a в синем и зелёном цветах. По изображениям можно оценить дизайн устройства. Mohamma11824513 заверил, что смартфон уже продаётся на некоторых рынках в Марокко.

Фото: Mohamma11824513 / X (ранее Twitter)

Google Pixel 8a получит 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Девайс будет работать на процессоре Google Tensor G3, который применяется в флагманской серии Pixel. Ещё гаджет получит аккумулятор ёмкостью 4500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 27 Вт.

Полноценная презентация Google Pixel 8a пройдёт уже в мае. На ней компания раскроет все технические детали, назовёт точную цену и дату выхода.