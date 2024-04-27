Прогресс трейлер Distortion выйдет 29 апреля — это большая RPG от российских авторов

Разработчики большой ролевой игры Distortion из российской студии Game Art Pioneers объявили, что новый трейлер проекта выйдет 29 апреля в 11:00 мск. Ролик будет доступен для просмотра на официальном YouTube-канале коллектива.

Авторы покажут так называемый «прогресс трейлер», с помощью которого продемонстрируют аудитории ход разработки игры и как она менялась с течением времени. Отмечается, что изначально такой тип роликов использовался только в закромах студии, однако после слива в ноябре 2023 года их решили сделать публичными.

Посмотрели трейлер полгода назад, посмотрели его сейчас, посмотрите обновлённый ещё через полгода и так до релиза. Само собой, мы будем выкладывать и другие ролики по игре, но именно с помощью данного типа трейлеров мы держим вашу руку на нашем пульсе.

Действия Distortion развернутся на планете Хлоя-Ахея, куда за несколько сотен лет до основных событий тайтла прибыли колонисты из Солнечной системы. Авторы планируют реализовать элементы высокобюджетных RPG, а также обещают несколько главных героев.

Ожидается, что Distortion выйдет в раннем доступе в 2025 году на ПК и консолях.