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iPhone 15 Plus подешевел в России до 80 тысяч рублей — СМИ

iPhone 15 Plus подешевел в России до 80 тысяч рублей — СМИ
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Редакция издания Ferra.ru обратила внимание, что смартфон iPhone 15 Plus подешевел в России до рекордных значений. Сейчас жители страны могут приобрести устройство по цене в 80 тысяч рублей, хотя на старте продаж его стоимость составляла около 140 тысяч рублей.

В среднем цена девайса упала на 30%. Подобную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого рекордное уменьшение стоимости наблюдалось и в случае с другими устройствами Apple. Так, в конце марта цена iPhone 15 Pro Max в России упала до 114 тысяч рублей.

iPhone 15 Plus предлагает своим покупателям 6,7-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Девайс работает на процессоре Apple A16 Bionic и оснащён батареей на 4912 мА/ч.

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