Создатель Escape from Tarkov прокомментировал выпуск издания шутера за 11 тысяч рублей

На этой неделе в сообществе фанатов шутера Escape from Tarkov разгорелся жаркий скандал. Всё дело в том, что разработчики тайтла представили особое издание игры The Unheard Edition, которое обойдётся пользователям в 11 тыс. рублей.

В связи с этим, глава разработки Escape from Tarkov Никита Буянов дал интервью, в котором ответил на вопросы по поводу сложившейся ситуации. Изначально ответы руководителя Battlestate Games слили на Reddit и их подлинность подтвердил комьюнити-менеджер студии.

Главное из интервью Никиты Буянова

Глава Battlestate Games считает нормальным выпуск издания игры за 11 тысяч рублей, поскольку студия «никого не заставляет покупать его»;

Разработчики не смогут выдать доступ к PvE-режиму всем желающим из-за технических сложностей и дороговизны поддержки;

Владельцы издания Edge of Darkness получат доступ к последующим DLC;

После релиза шутера авторы могут сделать PvE-режим отдельным предложением для покупки;

Battlestate Games не испытывает проблем с финансами, а разработка Escape from Tarkov продолжается по плану.

Позднее Буянов опубликовал новый пост, в котором заверил, что PvE-режим сделают бесплатным для всех покупателей издания EoD после релиза игры. Ко всему прочему, его обладателям предоставят скидку в 50% на улучшение до The Unheard Edition.