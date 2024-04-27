Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель Escape from Tarkov прокомментировал выпуск издания шутера за 11 тысяч рублей

Создатель Escape from Tarkov прокомментировал выпуск издания шутера за 11 тысяч рублей
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе в сообществе фанатов шутера Escape from Tarkov разгорелся жаркий скандал. Всё дело в том, что разработчики тайтла представили особое издание игры The Unheard Edition, которое обойдётся пользователям в 11 тыс. рублей.

В связи с этим, глава разработки Escape from Tarkov Никита Буянов дал интервью, в котором ответил на вопросы по поводу сложившейся ситуации. Изначально ответы руководителя Battlestate Games слили на Reddit и их подлинность подтвердил комьюнити-менеджер студии.

Главное из интервью Никиты Буянова

  • Глава Battlestate Games считает нормальным выпуск издания игры за 11 тысяч рублей, поскольку студия «никого не заставляет покупать его»;
  • Разработчики не смогут выдать доступ к PvE-режиму всем желающим из-за технических сложностей и дороговизны поддержки;
  • Владельцы издания Edge of Darkness получат доступ к последующим DLC;
  • После релиза шутера авторы могут сделать PvE-режим отдельным предложением для покупки;
  • Battlestate Games не испытывает проблем с финансами, а разработка Escape from Tarkov продолжается по плану.

Позднее Буянов опубликовал новый пост, в котором заверил, что PvE-режим сделают бесплатным для всех покупателей издания EoD после релиза игры. Ко всему прочему, его обладателям предоставят скидку в 50% на улучшение до The Unheard Edition.

Материалы по теме
В Escape from Tarkov раздадут бонусы владельцам издания Edge of Darkness на фоне критики
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android