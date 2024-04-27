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Сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» превысили $ 500 млн

Сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» превысили $ 500 млн
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По итогам месяца проката сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» по всему миру превысили $ 524 млн. Картина продолжает доминировать в мировом прокате и постепенно настигает главного рекордсмена в лице «Дюны 2» ($ 700 млн).

Сейчас «Годзилла и Конг: Новая империя» занимает второе место в списке самых кассовых фильмов 2024 года, опережая «Кунг-фу Панду 4» ($ 485 млн) и китайскую спортивную драму «Живёшь только раз» ($ 483 млн).

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество. Совсем скоро картина станет самой кассовой лентой в киновселенной — сейчас это место занимает «Конг: Остров черепа» ($ 568 млн).

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