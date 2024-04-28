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Фильм «Претентенды» с Зендеей стартовал с $ 25 млн по всему миру

Фильм «Претентенды» с Зендеей стартовал с $ 25 млн по всему миру
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26 апреля состоялась премьера картины «Претенденты» с Зендеей в главной роли. За первые выходные сборы фильма в мировом прокате превысили $ 25 млн. Причём около $ 15 млн от общей кассы принесли только кинотеатры США. Бюджет ленты составил примерно $ 50 млн, поэтому лента может окупиться уже по итогам следующих выходных.

«Претенденты» рассказывают о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.

Режиссёром фильма выступил итальянский постановщик Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»). Также главные роли в картине исполнили Джош О'Коннор («Божья земля») и Майк Фейст («Иллюзия»).

До кинотеатров России фильм официально не доберётся.

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