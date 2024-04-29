Вышел первый тизер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney

Компания Disney опубликовала первый тизер фильма «Муфаса: Король Лев». Как можно было догадаться по названию, сюжет продолжения посвятят Муфасе — отцу Симбы. В ролике показали живописные Земли Прайда и множество других красивых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Disney.

Режиссирует фильм Барри Дженкинс («Лунный свет»). Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики.

Премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится 20 декабря. Дата выхода в кинотеатрах России пока не раскрывается.

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Фото: Disney