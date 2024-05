Авторы Escape from Tarkov раздадут бонусы и предметы владельцам разных изданий шутера

Студия Battlestate Games представила обновлённый список бонусов для всех владельцев расширенных изданий Escape from Tarkov, включая The Unheard Edition, Edge of Darkness и Prepare for Escape. Анонс произошёл на фоне массовой критики версии The Unheard Edition, которая поступила в продажу в конце апреля.

Так, владельцам прошлого максимального издания Edge of Darkness предоставят доступ в кооперативный PvE-режим с сохранением прогрессии, увеличат навык харизмы и персональные лимиты покупок на 20%, а также раздадут многие другие бонусы, включая увеличенную карму ЧВК и возможность смены значка и цвета ника.

Покупатели максимального издания The Unheard Edition получат радиоэлектронный предмет «Метка Неизвестных» в кооперативном PvE-режиме, купон на $ 50 на покупки в игре, уникальный предмет «Сигнализатор» и другие бонусы.

Владельцам всех остальных изданий также предоставят возможность получения «Метки Неизвестных», «Сигнализатора» и увеличенных карманов ЧВК через внутриигровые квесты. Авторы также уберут ограничение по качеству соединения для PvE-режима из всех изданий игры.

С полным списком изменений можно ознакомиться в посте разработчиков в группе VK. О сроках появления предметов и других бонусов авторы расскажут отдельно.