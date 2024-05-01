«Сотни, если не тысячи аккаунтов читеров забанены»: датамайнер — о Counter-Strike 2

Датамайнер и контент-мейкер Максим GabeFollower Полетаев сообщил, что компания Valve продолжает работать над системой «Патруль» в Counter-Strike 2, а также обратил внимание на то, что разработчики игры провели волну банов читеров.

Датамайнер предположил, что система «Патруля» для Counter-Strike 2 всё ещё находится в разработке, поэтому для представителей сообщества игры данная функция пока недоступна. Об этом Полетаев узнал из последнего обновления шутера, где он заметил, что Valve продолжает работать над новой системой для борьбы с нечестными игроками.

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Также GabeFollower рассказал, что разработчики Counter-Strike 2 начали массово банить читеров:

Появились неожиданные новости. Сотни, если не тысячи аккаунтов читеров забанены. Это не «Патруль», это происходит со стороны сервера. У меня есть записи, на которых 9 из 10 игроков забанены в течение нескольких секунд в одном и том же матче. [...]