В Steam стартовал фестиваль игр из России

Вчера в Steam начался фестиваль игр, разработанных российскими авторами. На площадке отметили, что в рамках фестиваля редакция выбрала самые заметные и интересные игры в 2024 году и выделила для них специальный блок.

В рамках фестиваля можно опробовать хорроры, стратегии, симуляторы, платформеры и много чего другого. Среди демоверсий: «Василиса и Баба Яга», «Песнь копья», «Законы Надрагии», «Живое слово», The Parasites, One Way Home и другое.

Первый Российский фестиваль игр в Steam. Добро пожаловать на Games From Russia 2024, где вас ждут множество демоверсий, скидки и будущие новинки. Аркады, хорроры, стратегии, симуляторы, платформеры, игры на любой вкус и жанр!

Фестиваль Games From Russia продлится до 9 мая.