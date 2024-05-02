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Тодд Говард высказался об успехе студии Larian и Baldur's Gate 3

Тодд Говард высказался об успехе студии Larian и Baldur's Gate 3
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Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард дал интервью изданию Kinda Funny Games и высказался по поводу успеха Baldur's Gate 3 и работы студии Larian над игрой.

По мнению Говарда, случай с Baldur's Gate 3 — не случайность, поскольку Larian и до этого выпускала отличные игры. А те, кто считают иначе, просто не играли в тайтлы команды, считает Говард.

Larian долгое время проделывала отличную работу. Студия заслуживает всех почестей, которые она получила. В индустрии есть люди, которые смотрят на них и говорят: «О, посмотрите на этот одиночный успех». А вы играли в их другие игры? То, как они относятся к своей работе и как они говорят об этом, — это фантастика.

Baldur's Gate 3 вышла в 2023 году и стала игрой года по версии The Game Awards.

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