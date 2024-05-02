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«Не всегда же нам играть как боженьки»: капитан Team Spirit — об игровой форме команды

«Не всегда же нам играть как боженьки»: капитан Team Spirit — об игровой форме команды
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Двукратный чемпион The International и капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов провёл трансляцию на платформе Twitch, в рамках которой ответил на вопросы фанатов.

Сначала российский киберспортсмен рассказал о планах Team Spirit на ближайшее время:

Мы скоро соберёмся на буткемпе. Дела в команде — пойдёт. Рабочая атмосфера. Сейчас нам нужно готовиться лишь к одному турниру — это PGL Wallachia Season 1 в Румынии. Но непонятно, будет ли этот турнир на том же патче.
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Затем про-игрок ответил на вопрос о том, не устал ли он от Dota 2, а также высказался о проблемах «драконов» в текущем патче.

Я не устал от Доты и турниров. Патч немного наскучил, хотя я на самом деле уже и к этому привыкаю. Я думаю, не то что наши герои не в мете, а мы не в мете. Не получается у нас нормально адаптироваться. Дело не в том, какой патч, а в том, какие вы.
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Наконец, Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал спад в игровой форме «спиритов»:

Бывают спады. Не всегда же нам играть как боженьки. Но мы всё равно стараемся играть, как обычно.
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