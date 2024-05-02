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Кинозрители назвали идеальную продолжительность фильмов

Кинозрители назвали идеальную продолжительность фильмов
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Аналитическая компания Talker Research провела масштабный опрос среди кинозрителей с целью выяснить идеальную продолжительность фильмов для современной аудитории. В исследовании приняли участие около 2000 американцев, которым предложили выбрать оптимальный хронометраж современных картин.

Абсолютное большинство опрошенных сошлось на цифре в 1 час 30 минут — именно такую продолжительность зрители назвали оптимальной. При этом около 50% кинозрителей назвали двухчасовые фильмы приемлемыми, а картины дольше 2,5 часов согласны смотреть всего около 2% опрошенных.

Интересно, что подобный опрос не совпадает с коммерческими показателями современных фильмов. Например, все три самые кассовые ленты в истории («Мстители: Финал», «Аватар: Путь воды» и «Титаник») длятся дольше трёх часов, а хронометраж очень успешного «Оппенгеймера» составляет 180 минут.

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