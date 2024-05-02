Сериал «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным выйдет 5 июня

«Кинопоиск» назвал дату премьеры сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана» Славой Копейкиным. Шоу выйдет 5 июня.

Вместе с этим авторы проекта представили его свежий постер, на котором можно увидеть двух главных героев.

Фото: «Кинопоиск»

Сюжет расскажет о братьях Роме и Жене, каждый день которых проходит одинаково. Однажды они находят склад с большим количеством оружия и собираются продавать его, чтобы заработать много денег. Как только они связываются с этой криминальной историей, то тут же привлекают внимание бандитов и других людей. С этого момента жизнь братьев кардинально меняется.

Режиссёром проекта выступил Борис Акопов. Вместе с Копейкиным в сериале сыграли Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските и другие.