iPhone 15 не смог опередить iPhone 14 по продажам в США

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners подвела итоги продаж iPhone в первом квартале 2024 года — с 1 января по 31 марта. В список вошли показатели исключительно из США, где смартфоны Apple традиционно пользуются наибольшей популярностью.

Как оказалось, на долю линейки iPhone 15 пришлось 68% всех продаж в первые три месяца 2024 года. Из них большая часть приходится на iPhone 15 Pro Max (23%) и iPhone 15 Pro (22%), далее идут iPhone 15 (14%) и iPhone 15 Plus (9%).

Интересно, что линейка iPhone 14 за аналогичный период 2023 года составляла 75% рынка США благодаря лучшим показателям базового iPhone 14. Таким образом, доля смартфонов Apple в 2024 году упала сразу на 7% по сравнению с прошлогодними показателями.

Доля продаж iPhone 15 в первом квартале 2024 года по сравнению с iPhone 14 в первом квартале 2023-го Фото: Consumer Intelligence Research Partners

В Consumer Intelligence Research Partners обратили внимание на падение доли базовой версии iPhone 15 — покупатели всё больше склоняются к более продвинутым версиям гаджетов Apple. Что касается снижения доли продаж в США, то аналитики связывают это в том числе с экономической обстановкой в стране.