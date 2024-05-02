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Стартовали съёмки российско-турецкой мелодрамы «Близкое счастье»

Стартовали съёмки российско-турецкой мелодрамы «Близкое счастье»
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Онлайн-кинотеатр Kion и киностудия Lookfilm приступили к съёмкам мелодрамы «Близкое счастье». Картина будет основана на романе французского писателя Эмиля Золя «Дамское счастье».

По сюжету «Близкое счастье» — это торговый центр в Анталии, которым владеет молодой бизнесмен Руслан. После смерти жены он посвятил себя сыну и работе и, несмотря на популярность у девушек, не заводит серьёзные отношения. Однажды в его магазине появляется русская девушка – Нина оказывается чрезвычайно талантливой: её предложения удивляют Адамова и идут на пользу бизнесу.

«Близкое счастье» — российско-турецкая картина, в которой снимутся Алина Воскресенская («Водоворот»), Михаил Кремер («Снегирь»), Анна Ардова («Сказки Гофмана»), Вадим Андреев («Командир»), Ферхат Йылмаз («Основание: Осман»), Озгухан Джеми и многие другие актёры. Режиссёром ленты выступит Павел Дроздов («Ростов»).

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