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Актёр Крис Хемсворт объяснил, почему устал играть супергероев

Актёр Крис Хемсворт объяснил, почему устал играть супергероев
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Недавно Крис Хемсворт дал большое интервью журналистам издания Entertainment Weekly, которое приурочено к скорой премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». В ходе разговора актёр заявил, что устал играть супергероев.

По его словам, образ «хорошего парня» сковывает персонажа в рамках предсказуемых правил. В «Фуриосе» Хемсоврт сыграл злодея Дементуса, поэтому на площадке он мог быть «жестоким и хаотичным». Также актёр рассказал, что ненавидит носить плащи, поскольку они непрактичны.

Есть много правил, которых вы должны придерживаться [играя хорошего парня]. Благодаря роли в «Фуриосе» я наконец-то смог освободиться от всего этого, что было очень здорово.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Мировая премьера фильма состоится 24 мая. В России официального проката ленты не будет.

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