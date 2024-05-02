Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Эльбрусе стартовали съёмки триллера «Небесная тропа» с Дмитрием Чеботарёвым

На Эльбрусе стартовали съёмки триллера «Небесная тропа» с Дмитрием Чеботарёвым
Аудио-версия:
Комментарии

KD Studios объявила о старте съёмок триллера «Небесная тропа» с Дмитрием Чеботарёвым («Майор Гром: Чумной Доктор») в главной роли. Работа над картиной проходит на Эльбрусе — самой высокой горе в России. Ко всему прочему, пресс-служба кинокомпании поделилась атмосферными фотографиями со снежных вершин.

Лента расскажет о группе начинающих альпинистов – во время очередного перехода их внезапно накрывает сошедшая лавина, и герои оказываются заперты в снежном плену на огромной высоте. Также в актёрский состав вошли Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов и Алина Болознева.

Режиссёром фильма выступил Сергей Пикалов («Точка ноль», «Мятеж»). Премьера «Небесной тропы» в кинотеатрах России состоится в 2025 году.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Материалы по теме
Видео
Вышел финальный трейлер «Королевства планеты обезьян» — премьера 10 мая
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android