На Эльбрусе стартовали съёмки триллера «Небесная тропа» с Дмитрием Чеботарёвым

KD Studios объявила о старте съёмок триллера «Небесная тропа» с Дмитрием Чеботарёвым («Майор Гром: Чумной Доктор») в главной роли. Работа над картиной проходит на Эльбрусе — самой высокой горе в России. Ко всему прочему, пресс-служба кинокомпании поделилась атмосферными фотографиями со снежных вершин.

Лента расскажет о группе начинающих альпинистов – во время очередного перехода их внезапно накрывает сошедшая лавина, и герои оказываются заперты в снежном плену на огромной высоте. Также в актёрский состав вошли Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов и Алина Болознева.

Режиссёром фильма выступил Сергей Пикалов («Точка ноль», «Мятеж»). Премьера «Небесной тропы» в кинотеатрах России состоится в 2025 году.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios

Фото: Пресс-служба кинокомпании KD Studios