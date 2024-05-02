Организаторы турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2 анонсировали комьюнити-пак

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Турнирный оператор FISSURE, который проведёт чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс., подготовил для фанатов игры комьюнити-пак, приуроченный к соревнованию.

В список подарков, которые станут доступны для зрителей турнира 14 мая, вошли:

Эмодзи в Telegram и смайлы для Twich с логотипами команд и маскотами;

Стикеры в Telegram с фразами от кастеров;

«Загадочные постеры»;

Альбом с обоями для электронных устройств;

Плейлист с музыкой, которая будет звучать на трансляциях;

Оригинальный комикс про турнир.

Турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в LAN-формате с 14-го по 19 мая в Белграде, Сербия. В рамках соревнования по Counter-Strike 2 сразятся такие коллективы, как Cloud9, HEROIC, Team Falcons, MOUZ, Team Spirit, Virtus.pro, Aurora и MIBR.